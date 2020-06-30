全球股市紅通通一片，台股再下一城攻克11,600點之上，新台幣也開高走高，但央行出重手調節下，午盤瞬間轉貶，午後又跳升逾1.5角，至尾盤再重演豬羊變色，貶值3.5分，收在29.66元兌1美元，台北外匯經紀公司成交量爆13.21億美元大量。

外匯交易員指出，美元失望性賣壓殺出，多頭部位大量倒貨，新台幣開盤後一舉漲破29.5元關卡，尤其出口商適逢月底、季底及上半年結算作帳需求，恐慌性拋匯全部湧入，加上外資匯入轉為買超台股68億元，多股力道齊發，激勵新台幣升勢超強，持續向29.4元靠近。

外匯交易員說明，升勢實在太強了，逼得老大（央行）午暫就出重手，調節幅度近2角之多，直接打貶至29.665元。但午後開盤馬上重返29.5元上下整理，至尾盤老大再二度調節，最後硬是守住29.6元防線。

外匯交易員強調，主要是出口商年中作帳需求，有部份公司的財報計價，以6月最後一個交易日，新台幣中午暫收的價格為基準，另有部份是以下午收盤價為基準。但卻碰上新台幣飆升走勢，也因此辛苦了老大（央行）一天之內要出二次重手，讓出口商的報表可以美化一些。接著將進入下半年的7月初，新台幣匯率應可望重返市場走勢，跟隨美元及主要亞幣的變動。

(工商 )