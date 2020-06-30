受惠於出售OLED面板關係企業JOLED的持股，蘋果供應商日本顯示器公司（Japan Display Inc）逾3年首度實現季度淨利。

日本顯示器第四財季（截至3月底）淨利為94億日圓，去年同期的淨損967億日圓。該公司上次單季實現淨利，是在2016年的10～12月季度。

該公司上年度全年營收下滑20.8%，為5040.2億日圓。營業虧損為385.4億日圓，較前一年的虧損272.3億日圓擴大。全年淨損為1014.2億日圓，前一年淨損為1065.9億日圓。

因轉進OLED面板市場的腳步落後、面臨中國同業的殺價競爭，以及智慧手機需求成長放緩，以全年營運來看，日本顯示器已經連續虧損6年。

日本顯示器亦宣布，將旗下主要智慧手機螢幕廠的生產設備賣給「某國外客戶」的計畫將延後。消息人士透露，這家國外客戶指的是蘋果公司。該手機面板廠位於日本中部。這筆交易原定於3月底完成，但由於新冠肺炎疫情拖累行政程序，交易將延至7～9月間完成，出售設備所得為2億美元。

(時報資訊)