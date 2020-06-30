對抗疫情對經濟的衝擊，各國振興經濟法案相繼出爐，美國第一輪2.2兆美元、歐盟7500億歐元、德國1300億歐元以及日本230兆日幣振興方案等措施陸續推出，提振投資人對經濟復甦的希望。街口投信全球時尚精品基金經理人蕭智偉表示，受到疫情擴散下，各國採取封城、鎖國的防疫政策，跨國旅行驟然停止，經濟將出現顯著衰退，精品消費需求明顯失去支撐。不過隨著疫情趨穩，經濟將呈現快速反轉帶動精品消費動能，銷售業績將逐年回升，後疫情時代報復性消費，有助精品需求呈現V型反轉向上。

街口全球時尚精品基金，主要佈局以精品企業高端龍頭企業為主要持股、美國消費企業、網路零售龍頭、短線受疫情衝擊長期穩健的旅遊股以及消費金融服務企業、日本消費與利基型股、獨特且產品附加價值高的消費品牌、短期受疫情影響但長期穩健的旅遊觀光股與內需消費股。

以航空業而言，美國航空集團宣佈，隨著美國經濟重啟，7月份定期航班數量將增至去年運力的55%，若加上國際線則達40%；另外，五月下旬的運量較上月增加71%。全球最大飯店集團萬豪國際(Marriott International)表示，旗下中國的飯店已全數重新營業，最大市場美國也出現穩步復甦的跡象。中國的住房率已達到40%，遠高於2月疫情高峰時期的7%至8%，包括休閒旅遊和商務差旅的客群都出現回升。美國仍維持營業的萬豪飯店，住房率均超過20%。

(時報資訊)