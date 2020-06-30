台灣遊艇休憩服務業者亞果遊艇（7566）今（30）日召開興櫃前法說，將於7月1日登錄興櫃交易。展望後市，公司看好下半年營運成長將優於預期，並制定5年發展計畫，看好營運可望逐年穩健成長，並希望能按規定在明年7月轉上市櫃交易。

2014年成立的亞果主要經營會員制遊艇俱樂部，2015年成立亞果遊艇俱樂部，並陸續取得澎湖、台南安平港開發案，目前已布建高雄、安平、澎湖3處服務會所及安平、澎湖2處遊艇碼頭，提供一條龍遊艇休閒服務，打造串連高雄、台南、澎湖遊艇渡假黃金三角。

亞果澎湖遊艇碼頭可停泊55席船位，2017年底取得台南安平遊艇城開發案，主要考量安平港受東北季風影響最小，一年可進行海上活動的時間長達11個月，加上潮差只有57公分、內港靜穩度高，加上交通便利、周圍觀光資源多，很適合做為會員的第一站。

對此，亞果針對安平港劃國際級遊艇碼頭、度假飯店及餐飲服務，並攜手新加坡悅榕飯店集團（Banyan Tree），打造會員尊榮的國際級服務。其中，遊艇碼頭首期62個船位已於去年11月啟用，第二期的Villa、會員度假中心及會所預計第四季動工。

受惠會員招募順利，年費及會費收入大增帶動規模效益顯現，亞果2019年合併營收1.49億元，年增達1.16倍，毛利率57.05％、營益率1.32％，本業顯著由虧轉盈。稅後淨利210萬元、每股盈餘（EPS）0.05元，較去年虧損6707萬元、每股虧損1.89元大幅轉盈。

亞果2020年1～5月自結合併營收0.97億元，年增達57.95％，已達去年全年的7成。總經理張慶祥表示，去年11月至今年1月，每月會員人數均以30人左右速度增加，受疫情影響，2、3月銷售狀況確有趨緩，但最近已急速回升。

展望後市，亞果規畫在全台設立分公司，預計今年在台北、明年在台中設立分公司／會所，拓展市場及服務據點。此外，亦規畫與其他船艇據點合作、與BMW重機展示中心結合，並積極與高端精品俱樂部合作，聚焦拓展法人客戶。

同時，亞果聚焦將安平港開發為安平亞果遊艇城，並制定5年建設發展計畫。今年將聚焦拓展市場及服務據點，舉辦帆船組隊及賽事、並開發船艇租賃平台。明年將進一步開發國內外區域加盟經銷商，並開發二手船銷售平台。

而預計今年第四季動工的安平港14戶Villa、77戶會員度假中心，預計2022年首季完工營運，並採飯店式管理、收取管理費。與悅榕集團合作的國際級飯店則預計掛上悅椿（Angsana）品牌經營，預計2021年底興建、2024年底試營運。

亞果預期，安平Villa、會員度假中心飯店可望在2022年中旬完工啟用，澎湖青灣渡假村預計2023年加入營運，並跨足船舶維修，將成功經驗複製授權。2024年則目標悅椿飯店開幕營運，並發行國外會員憑證。

亞果表示，集團以頂級設施打造全國唯一一家結合遊艇碼頭、度假中心及遊艇會的遊艇城，並多角化發展會員服務，透過海洋學院、產學合作深耕人才培育，擘畫全方位的海洋休閒產業。隨著會員數成長及據點擴增，看好未來營運成長可期。

(時報資訊)