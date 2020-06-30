儘管智慧型手機市場需求疲弱，但因Wi-Fi 6需求強勁，砷化鎵代工廠—宏捷科(8086)審慎樂觀看待第3季，在外資及投信聯手買超下，宏捷科今天除息首日順利完成填息。

宏捷科5月合併營收2.79億元，年成長79.85%，續創近51個月的新高，累計前5月合併營收為13.69億元，年成長132.26%；新冠肺炎疫情及華為新禁令讓智慧型手機市場下半年傳統旺季不旺，不過各國積極推動5G基礎建設，WiFi 6需求強勁，宏捷科6月及第3季業績可望維持高檔，宏捷科表示，第3季業績審慎樂觀。

在新廠建置方面，宏捷科新廠持續進行無塵室建置，預計今年第3季開始陸續進駐設備，第4季進入量產，目前宏捷科月產能已拉升到10000片到12000片，未來將視客戶需求以月產能5000片為單位來進行擴產。

宏捷科今天除息，每股配息1.7元，拜外資及投信聯手力挺之賜，盤中股價一度上漲1.8元，順利完成填息。

(時報資訊)