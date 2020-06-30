台南市將軍國小15位畢業生籌拍MV紀念，在校友楊英仁（三排右一）協助下，還進入專業錄音室開唱，為小學生活留下難忘回憶。（台南市將軍國小提供／莊曜聰台南傳真）

台南市將軍國小第75屆有15位畢業生，為了給自己一個不一樣的畢業回憶，全班學生決定結合兒童家鄉紀錄課程，將數年來的點點滴滴製作成畢業MV，更在校友楊英仁協助下，首度踏進專業錄音室獻聲唱歌，終於完成這份難得的畢業禮物。

將軍國小校長陳良圖說，學校原本就設計有「兒童家鄉紀錄手」課程，訓練孩子們用動態影像記錄事務，因此在拍攝技術上可說是駕輕就熟，難不倒學生們，但MV中的歌曲卻遲遲沒決定，最後經過票選，決定選擇五月天的《頑固》，希望未來不管如何，都能莫忘初衷，完成夢想。

不單純只用原唱音樂，孩子們打算自己演唱錄音，但將軍區在沿海偏鄉，專業錄音室難尋，在佳里區經營運動鞋代工的校友楊英仁得知後，主動幫忙並出資協助，讓學弟、學妹可以順利開口演唱，完成自己的畢業作品，大家也把握時間勤練歌曲，並試著融入歌詞意境，希望留下最美的聲音。

陳良圖表示，孩子們畢竟不是專業歌手，而且MV內容就是要完整呈現學生們的學習成果，所以影片中的原聲保留不另外修飾，更貼近孩子們的創作；另影像剪輯也自行包辦，在老師陳佑禎指導下，將平時上課、畫版畫、運動、打鬧的影像全都捕捉下來，近6分鐘的影片展現在校所學成果，也為6年的國小生活留下完美句點。

(中時 )