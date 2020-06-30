高雄市和發產業園區申請用水、污水量等變更因為環境造成不利影響，依環境影響評估施行細則第38條第5款規定需重新辦理環境影響評估，今(30)日環評會議中開發單位在污水化學物質質量平衡、生態調查及新增用水必要性資料缺乏下，決議補件再審。

環保署今召開「高雄市和發產業園區(變更部分重辦環評)環境影響說明書」專案小組第二次初審會議，本計畫基地分別為和春基地及大發基地， 和發園區於2015年11月開始動工， 園區招商狀況，目前產業用地公告出售面積約為85.7公頃，申租購家數為84家， 申請租購面積約為84.7公頃，申租購率約為98.83％ 。

開發單位高雄市政府表示，為增加再生水使用效能、經與臨海工業區廠商6次協商，已與其中1間廠商達成初步共識，同意於既有鳳山溪再生水廠使用額度外，再增用5200公噸再生水，以供和發產業園區替代履行(水源交換)之需，但由於鳳山再生水廠已無擴建空間，因此5200公噸加上本次變更新增之4500公噸共計1萬公噸用水均改採自來水方式供應。

開發單位強調，臨海及本園區自來水水源皆來自東港溪(專供工業用水)，與民生用水(來自高屏溪攔河堰)供給來源不同，不影響既有民生供水。

環評委員表示，開發單位於報告中表示園區空污、水污排放總量仍維持原核定總量，但是用水量足足增加了快2倍，這部分很難讓人理解，水污染的質量平衡及對環境的影響應該要說明清楚。

另有環評委員說，園區基地附近可發現數十種蝙蝠，生態多樣性方面彌足珍貴，但是開發單位在偵測蝙蝠時缺少GPS紀錄軌跡的話很難找到群聚的地點，在擬定進一步保育計畫時就會缺少資料，很可惜。

本案經環評委員討論後，在開發單位補足和春基地及大發基地之生態調查資料、污水化學物質質量平衡及新增4500公噸用水之必要性資料不足下，本案決議補正再審。

(中時 )