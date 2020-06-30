國民黨立法院黨團為抗議總統蔡英文提名陳菊出任監察院長，28日突襲攻佔立院議場主席台，但29日上午綠營強攻奪回主席台，結束藍營20小時抗爭。名嘴李正皓曝光國民黨這次行動戰略的內幕，並表示這場抗爭是「江啟臣的甩鍋大戲，蔣萬安的背鍋悲劇」。

李正皓在臉書上表示，他今天看到有媒體引述藍營內部人士的說法，指這次抗爭行動執行過程中的關鍵人物其實是蔣萬安，他負責籌備和指揮黨極力為進行這次抗爭。

李正皓指出，他看到的畫面中，負責主持大局的都是江啟臣，但怎麼現在卻是蔣萬安要出來背鍋？就算蔣萬安負責執行這場抗爭，但黨主席江啟臣就不用負任何責任嗎？他分析，當這場抗爭變成笑話後，媒體很快就得到「一切由蔣萬安規劃執行」的獨家，顯然江啟臣的甩鍋大戲已經上演，而苦主就是蔣萬安。

李正皓說，這個甩鍋的影響有長有短，「短是讓蔣萬安為這場失敗的抗爭負責；但長則讓蔣萬安的形象受損」，且還會一路延燒影響蔣未來爭取台北市市長提名。李正皓還直言，「2022江啟臣的角色是什麼？」在國民黨無法在南部2都取勝，台中新北都有確定人選的情況下，剩下的台北市長大位由誰角逐，藍營支持者期待的又是誰？「話說到這份上，江啟臣與蔣萬安根本矛盾已經再清楚不過。」

(中時電子報)