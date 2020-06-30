美中貿易戰關稅加徵，重創勝悅-KY (1340) 外貿接單，2019年出現掛牌來首次出現年度虧損。勝悅-KY30日股東會強調，磁烘生產中心及產能擴充已取得開工許可，帳上現金作為擴產之用，這是公司10、20年長遠布局，貿易戰、疫情會有結束的時候，景氣不會永遠壞下去。

面對股東詢問赴越南設廠，勝悅-KY認為，生產基地在中國，到東南亞市場人生地不熟，公司不做代工會以ODM製造為主。

勝悅-KY擁有一次雙色射出機台12組（一組用於研發）、一次單色射出機台5組、二次成型機台10組、造粒機3組、9條橡膠鞋底生產線及6條貼合生產線。

勝悅-KY受制美中貿易戰及大陸經濟低迷，衝擊外銷接單，去年營收11.57億元，年減44％；其中，原先屬利基佈局、附加價值高的一次射出雙色雙密鞋底衝擊明顯，銷售降至178.3萬雙，年減71％；營收佔比從23.55％萎縮至9.02％；傳統單色鞋底銷售量則為1204萬雙，年減19％。

為擺脫困境，勝悅-KY擴大爭取李寧、安踏等中國運動品牌接單。不料，今年在新冠肺炎疫情與中美衝突等諸多利空打擊下，營運持續受阻；首季營業損失9366萬元，稅後淨損8867萬元，每股虧損0.58元。前5月營收2.01億元，年減少61.9％。

因外貿接單驟降，大陸內銷市場趨緩，除強化成本競爭，並與大陸品牌廠特步聯手爭取磁灶新廠道路周邊建設施工，為貿易持久戰做準備。

勝悅-KY指出，當前鞋業經營很困難，連品牌廠Nike、adidas都因疫情，單季出現8億美元虧損，反映總體大環境不好，許多鞋業小廠已遭到淘汰，手中握有充裕現金廠商才有機會存活下來。

(工商 )