大陸6月PMI勝預期，A股在2020年上半年最後一個交易日走高。市場交投活躍，兩市成交合計增加至人民幣（下同）7,466億元。

總結本月上證指數升4.64％，今年次季漲8.52％，上半年則跌2.15％。

上證指數30日開盤漲3點，早盤走勢平穩，午後升幅擴大，一度見2,990點，升29點或0.99％，收盤報2,984點，升23點或0.78％，成交2,973.12億元。

深指亦開高走高，全日收報11,992點，升239點或2.04％，最高見12,013點，升261點或2.22％，成交4,493.23億元。

深指6月升11.6％，次季累升20.38％，上半年累升14.97％。

滬深300指數報4,163點，升54點或1.32％；創業板指數報2,438點，升65點或2.77％。

各類股全線走強，半新股升逾3％；石油股升近2％；金融、房地產、鋼鐵、化工、水泥股升逾1％。

(工商 )