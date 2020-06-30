中火啟動2號機，引爆地方與中央爭執，經濟部長王美花30日明確指出，台電啟動中火2號，一合法，二也是為穩定供電。她強調，供電是很重要的，特別是近來氣溫不斷飆高，連北極都熱到爆，中火2號的啟動是為供電的穩定。

王美花昨天是出席中小企業總會會員大會接受媒體訪問時明確表態挺台電。她也同時肯定台電董事長楊偉甫站到第一線為同仁，是勇於承擔的行為，台電同仁面對台中市政府的處分，所要承受的壓力很大，楊偉甫站到第一線，是非常有承擔。

王美花也對台中市政府動作表達不以為然的說：「我不認為這樣的處分是對的。」她說，環保署己經針對台中市政府原來撤照重新做了處分，表示台中市政府之前的處分就已經被視為是不存在，再一次進行不存在的處分，自然是不對的。

王美花強調，生煤使用率一直在降低，二號機也經過空氣品質的改善，同時，可以讓一號機停機檢測，讓機組可以調度，重要的是也可以確保穩定供電。

(工商 )