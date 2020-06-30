演員王陽明與王可元30日出席HPV預防記者會，成為衛教大使的王陽明表示，現在最重視自己和家人的健康，聊到6個月大的寶貝女兒，他分享老婆蔡詩芸產後沒有去月子中心、沒有請月嫂，夫妻倆什麼都自己來，產後頭3天幾乎都沒睡，甜蜜的負擔讓他在晚上聽到一點聲音就會驚醒，「到現在我每分每秒都會回憶她的聲音，每分每秒都想到她。」

王陽明也透露想再生一個，生男生女都好，但蔡詩芸最近剛復工，希望第二胎計畫能緩緩，他也表示尊重，另提到在女方懷孕期間情緒波動大，這段時間只要有爭吵，自己採取先道歉就對了的模式。為人父後王陽明一切以家人為大，拍戲開始會考慮安全因素、減少應酬，治裝費也直接挪到女兒的成長基金。

前陣子王陽明和好朋友兼經紀人Ryan開跑車未掛牌的影片引起爭議，Ryan遭警察攔查還跟員警大小聲，惹來負面聲浪，對此王陽明回覆：「我們自己放出來的影片當然值得討論，我們沒有覺得要炫耀或是什麼的，我覺得跟我最好的朋友Ryan我們接下來說不定會出一個新影片，可以解釋一下上一個影片發生了什麼事情。」

而戲劇表現越來越亮眼的王可元，今年4月突然短時間內無故暴瘦4、5公斤，他自己當起鍵盤醫生，上網搜尋暴瘦原因，加上一直腦補，越看相關資料覺得越可怕，後來看醫生才知道是太疲勞，所以他也呼籲大家有不適要就醫，不要自己嚇自己。

(中時 )