抗議中火重啟燃煤機組 黃建豪絕食昏倒 盧秀燕探視、江啟臣批政府把人民肺當塑膠

中火重開2部燃煤機組，台中市國民黨籍議員黃健豪和羅廷瑋得不到台電正面回應，昨宣布絕食抗議，其中黃健豪曾開刀捐肝救父，醫師叮嚀不能太勞累，但他堅持要為民發聲。兩名議員在中火門口靜坐絕食超過28小時，出現頭暈眼花症狀，且血糖偏低，稍早黃健豪體力不支，昏倒送醫。
國民黨主席江啟臣、台中市長盧秀燕、顏寬恒前往台中火力發電廠，探視抗議靜坐的議員與市民；立法委員許淑華也痛批中火，讓好山好水的南投縣空氣也同時受到汙染。
江啟臣表示，2018年公投，7、8百萬票反對擴建燃煤機組，結果民進黨政府把公投放在哪裡？溝通都不溝通，承諾廢核，但不保護人民的肺，把人民的肺當塑膠！江啟臣要求依法行政，不要毀憲亂政！
台中市長盧秀燕指控，中火碳排放量等於中部3縣市全部3百萬機車的碳排放量，當初減煤公投也獲得800多萬票，但是民進黨政府沒有尊重公投結果。
文章來源：絕食1天孝子議員黃健豪 急性熱衰竭
(中時 )
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