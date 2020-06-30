新冠肺炎確診患者誰會轉重症？清華大學醫工所教授鄭兆珉研發出全球第一個可供臨床使用的新冠肺炎重症快篩試片，只要將患者的血清滴入試片，2分鐘就可以辨別即將發生呼吸衰竭的重症患者。鄭兆珉指出，新冠肺炎重症快篩試片，將可幫助醫護及早為重症病患提供治療，並在大流行時更有效地分配呼吸器等醫療資源。

新冠肺炎重症快篩試片由清華大學與國內的三總合作研發，目前已完成原型試片，正與義大利醫院等醫療機構合作進行臨床實驗。為了更快提供第一線醫護使用，鄭兆珉表示，已向美國食品藥物管理局提出緊急使用授權申請，一旦通過就可上市。

目前國內外醫護多採觀察患者是否出現呼吸不順等症狀的方式來判斷患者是否轉為重症，鄭兆珉表示，國外也有醫院可透過實驗室檢驗相關指標，但需時1至2天，緩不濟急，因此讓他萌生研發醫護在病床邊就可使用、幾分鐘就可知結果的快篩試片想法。

鄭兆珉解釋，病患血液中的一種細胞激素介白素-6（IL-6）濃度是關鍵。用滴管將含高濃度IL-6的血清滴入白色試片，不到2分鐘，試片上即出現2條明顯紅線，代表患者體內開始有嚴重的發炎反應，即將轉為重症。如試片只出現1條紅線，則代表還在輕症狀態。

能夠在短時間內就研發出新冠肺炎重症快篩試片，得助於鄭兆珉早在2年前就開始研究IL-6快篩試片。鄭兆珉說，量測IL-6主要是研發子宮內膜病變的快篩試片，「感謝當初科技部支持IL-6激素研究計畫，如今才能將研發成果快速轉為抗疫的利器。」

(中時 )