印度與中國大陸的邊界爭執，已進展到空軍介入，印度派出Su-30戰機巡邏拉達克邊界，而中國大陸在東拉達克對面的空中活動也有所增加。印度表示，他們發現中國大陸的IL-78加油機，在上週曾經降落在巴基斯坦所控制的克什米爾地區斯卡都(Skardu)當地機場，顯然，巴基斯坦已出借空軍基地給中國大陸。

噴射戰機世界(Fighter Jets World)報導，印度與中國大陸在拉達克的邊界僵局還在升級，雙方已經將空軍部隊飛往當地，印度空軍幾週來一直處於高度戒備狀態，並進行了廣泛的巡邏任務，偵察對方動向，也向拉達克運送物資。

中國大陸也有類似的動作，中共空軍將戰機與運輸機派向西藏以及新疆的空軍基地，其中較為重要的是新疆南部的和田(舊稱和闐)，那裡的資源較多，空軍基地規模較大。但是大陸處在比較不利的地位，因為和田離拉達克較遠，又需要翻過青藏高原與喜馬拉雅山脈，這使得戰鬥機難以在滿載武器和燃料的情況下起飛。

顯然中共想到這個問題，才會向巴基斯坦商議借用空軍基地，而且初步派出的飛機就是可以延長戰機巡弋時間的空中加油機。

印度消息人士稱，幾天前斯卡都空軍基地，除了一些巴基斯坦空軍的運輸機外，還出現一架IL-78空中加油機降落，研判是中共空軍所有。

斯卡都距印度的列城（Leh）空軍基地，僅100公里，中共下的這一步，很有效的彌補地理上的劣勢。

除此以外，中共在西藏地區的空軍活動也逐步增加，原本中共空軍只在夏季才將戰鬥機部署到西藏前線基地，但最近兩年，全年部署已經成為常態。

西藏的阿里昆莎空軍基地正在容納Su-27戰鬥機，並且正在進行擴大跑道的工作。

原本巴基斯坦不輕易出借空軍基地給其他國家使用，不過在2001年發起的阿富汗戰役期間，美軍就借用了好幾座個巴基斯坦空軍基地做為前線指揮所。對巴基斯坦而言，能借給美國，也就能借給中國大陸。

(中時電子報)