抗議中火絕食酷暑難耐 中市孝子議員黃健豪急性熱衰竭送醫 16:512020/06/30 中時電子報 林俊翰 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 絕食1天孝子議員黃健豪 急性熱衰竭(林欣儀攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 絕食1天孝子議員黃健豪 急性熱衰竭(林欣儀攝) 絕食1天孝子議員黃健豪 急性熱衰竭(林欣儀攝) 絕食1天孝子議員黃健豪 急性熱衰竭(吳建輝攝影) 台中市孝子議員黃健豪為捍衛台中一片藍天，與議員羅廷瑋共同抗議台電違法重啟中火2號機組，於昨日(29)開始進行絕食，由於黃健豪曾捐肝給父，提抗力下降，目前本人表示只要站立就會暈眩，下午果然因為體力不支，加上酷暑造成熱衰竭而昏倒送醫。 絕食抗議中火重啟燃煤機組 捐肝議員黃建豪昏倒送醫 (中時電子報) #絕食 #議員 #黃健豪 #熱衰竭 #12 也許您會感興趣 推薦閱讀 三倍券＋國旅補助 12檔概念股買氣升溫 04:102020/06/26 財經要聞 真的熱到往生！花蓮2公尺大蛇爬出馬路 竟遭柏油路活活燙死 23:162020/06/27 生活 12星座運勢解析 6／29～7／5魔羯渾噩雙魚守舊 00:292020/06/28 運勢 12檔填息常勝軍 勇猛頑強 04:102020/06/28 財經要聞 2議員夜宿中火抗議 04:102020/06/29 地方新聞 莊競程反駁黃健豪說法 空汙原因複雜不只中火 06:032020/06/29 生活 NBA》莫蘭特開警察玩笑 遭警眷球迷抗議 09:032020/06/29 體育 不僅沒耳機 分析師預測iPhone 12連充電器也不送 10:292020/06/29 科技 抗議台電靜坐42小時 黃健豪冒汗嘴唇發白 11:522020/06/30 社會 國民黨議員絕食靜坐台中火力發電廠 盧秀燕：非常不捨 14:542020/06/30 生活 社會熱門新聞 台積電工程師家暴被休要給妻4500萬 脫產近億結果是… - 萬象 台中驚傳當街殺人案！30歲女胸口被刺無生命徵象 - 社會 董娘嬌喊小王「戴套」 公司電腦一開 年收3000萬老董綠爆 - 社會 國道驚悚連環撞 直擊休旅車空中翻6圈！ - 社會 E奶女會計竊配方跟假富商跑 台「最貴珍奶」人財兩失 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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