絕食1天孝子議員黃健豪 急性熱衰竭(林欣儀攝)

絕食1天孝子議員黃健豪 急性熱衰竭(林欣儀攝)

絕食1天孝子議員黃健豪 急性熱衰竭(吳建輝攝影)

台中市孝子議員黃健豪為捍衛台中一片藍天，與議員羅廷瑋共同抗議台電違法重啟中火2號機組，於昨日(29)開始進行絕食，由於黃健豪曾捐肝給父，提抗力下降，目前本人表示只要站立就會暈眩，下午果然因為體力不支，加上酷暑造成熱衰竭而昏倒送醫。

(中時電子報)