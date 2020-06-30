華新也投入22部的掛耳帶機台加入生產，並斥資千萬部局熔噴布產線，將打造一條龍的生產線。(吳建輝攝)

彰化田中華新醫材集團董事長鄭永柱表示，衝擊最大的還是外銷訂單，只能在請客戶緩緩，而零售的部分則不變，會持續供應。(吳建輝攝)

而口罩零售部分除網路通路，華新觀光工廠每周六日同樣會開放500組號碼牌，每人限購2盒，價格部份原則上短期內不會有所變動。(吳建輝攝)

29日中央流行疫情指揮中心招開「定額徵用口罩後續使用相關事項第二次討論會議」，會中確定將口罩徵用時間，延長至12月底，彰化田中華新醫材集團董事長鄭永柱表示，衝擊最大的還是外銷訂單，只能在請客戶緩緩，而零售的部分則不變，會持續供應。

鄭永柱表示，有些訂單從疫情開始欠到現在，原以為六月底解封後能陸續出貨，一直延續徵用讓他也很頭痛，月初雖解禁能自由販售，但每日還是徵用約21萬口罩，供國內實名制與醫療院所使用，目前就只能再請客戶緩緩。

鄭永柱說，政府續徵用除影響內外銷，還有觀光工廠，原以為６月解禁後，能開始接遊覽車團，但續徵用後可能也無法承接，但未來一樣每周六日會開放500組號碼牌，每人限購2盒，價格部份原則上短期內不會有所變動，希望能讓大家都有口罩使用。

鄭永柱強調，口罩熱度衰減，但需求不變，從疫情爆發後公司加入口罩國家隊，增購３部機台外，公司自己還另外採購3部，目前產量每日能達百萬片；另公司也投入22部的掛耳帶機台加入生產，並斥資千萬部局熔噴布產線，將打造一條龍的生產線。

而中衛公關也表示，政府持續徵用，會延遲外銷客戶的交貨時間，並非違約等重大問題，未來國內訂單，會依照六月分配各通路的訂貨量供應，7至8月將維持產能的45％，約36萬片讓政府徵收，8至12月再視防疫中心增減下去做調整。

(中時 )