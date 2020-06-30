曾薏蘋／台北報導

大陸全國人大常委會今通過訂立港版「國安法」；民進黨副秘書長林飛帆今在臉書表示，中國正式終結了香港的「一國兩制」。對於中國的作法，「嚴厲譴責」都已不足以描繪。

他說，「面對香港危局，我們要做最壞打算，最好的準備，和最強力的後盾」。明天，政府成立的「台港服務交流辦公室」將正式揭牌啟用。這是全球第一個國家正式設立的援港專案辦公室。而民進黨中央成立的「香港情勢因應小組」也會持續關注香港情勢，協助援港機制的民間與政府對話工作。

他說，中國人大常委會今早正式通過了《港版國安法》。明天7月1日，也是香港主權移交中國23週年的日子，將正式施行。這部所謂的「國安法」允許中國在香港設立國安機構調查、抓捕異議者，重則可處終身監禁。

他表示，「稍早，香港的朋友紛紛傳出退出政黨及組織運作，為保同志不連帶受清算。看到這些訊息，我非常沈重」。願榮光歸香港，願港人平安。

(中時 )