交通大學前校長鄧啟福舉辦新書發表會，會後替書迷們簽書。（邱立雅攝）

交通大學前校長鄧啟福出版新書《無求常安：鄧啟福口述歷史》，並舉辦新書發表會暨簽書會。（邱立雅攝）

交通大學2017年起推動卸任校長口述歷史出版計畫，為交大留下寶貴歷史紀錄，近日圖書館特藏組完成前校長鄧啟福口述歷史紀錄，出版新書《無求常安：鄧啟福口述歷史》，昨日舉辦新書發表會暨簽書會。針對交大下一步，他認為應朝生物科技發展，除了延攬相關人才，與陽明合校他樂見其成。

鄧啟福是台灣第一位民選大學校長，期間致力於交大校園建設的擴展，推動成立全國第一個電機資訊學院、設置人文社會學院、建立e化圖書館等等，以求交大邁向完整綜合大學目標。鄧啟福笑稱，早年時代背景之下，推展各項發展都很有利，自己相當幸運，所以必須要做出一點成績。

鄧啟福1931年出生於湖北，經過雲南輾轉來到台灣，在艱困中仍能隨遇而安。來台後勤奮向學，趕上留美熱潮，進入美國最頂尖的貝爾實驗室工作。回台後任職國科會期間，執行多個影響深遠的大型研究計畫，如：次微米元件中心計畫、地震工程研究中心等，其中也包括高爭議性的太空衛星計畫。

鄧啟福校長的人生閱歷豐富，他自言是個「傻傻的、平平常常的人」，只是運氣特別好。鄧啟福笑稱，作為校長，最重要是讓學生老師們開心，如果老師們在學校能像在家一樣，一定有更偉大的工作成果，學生在引導下也將有所成就。

為讓後人理解百年校史發展軌跡，交通大學重視校內文史資料保存，在前校長張懋中的支持下，於2017年開始推動卸任校長口述歷史出版計畫，為交大留下更多的寶貴歷史紀錄。目前已出版《無懼．無華－郭南宏口述歷史》，接下來將持續完成前校長吳重雨的口述歷史專書。

(中時 )