Apple 今天公佈八位 app 與遊戲開發者，獲頒 Apple Design Award，獲選每一位的設計都周全體貼且富含創意。Apple Design Award 獲獎者將獨特的嶄新想法帶進生活之中，同時展現對 Apple 技術的精純掌握。透過來自世界各地開發者的 app ，使用者能以全新方式工作、創作及玩遊戲，體驗與過去不一樣的數位生活。獲選名單有四款應用程式與四款遊戲，以下是獲獎App與概略介紹。

[Apple Design Award 獲獎者：App類別]

1.Darkroom (出自 Bergen Co.)

這款功能強大的照片與影片編輯工具，介面好看易用。效能出色且控制項目與佈局極為直覺，大受業餘與專業攝影師讚賞。採用的 Apple 技術包括照片與相機 API、「主畫面」快速動作、項目特色選單及觸覺回饋，Darkroom 堪稱高階行動編輯工具的傑作。

2.Looom (由 iorama.studio 開發)

受到音樂創作工具啟發的動畫製作 playground。這個趣味無窮且富含創意的介面是專為專業人員與消費者等群體設計，循環播放手繪與定格動畫。app 的深度功能與直覺式介面，搭配新穎的自訂控制項目，相輔相成。Looom 專為 iPadOS 打造，全面使用 Apple Pencil 與深色模式等 Apple 技術。

3.Shapr 3D (出自 Shapr 3D Zartkoruen Mukodo Reszvenytarsasag)，適用於 iPad 的強大 CAD app，有讓建築圖與工程製圖工作流程徹底改變的潛力。完全不必待在桌旁苦思，靈感可隨時隨地迸現。只需一台 iPad 與 Apple Pencil，工業設計師便可取用功能穩健的建模工具組，輕鬆製造複雜的 3D 模型。專為 iPad 設計打造，Shapr 3D 運用 ARKit 與拖放技術。今年稍晚，app 將可運用光學雷達掃描儀自動產生精準的房屋 2D 樓層平面圖與 3D 模型，作為設計房屋改建或空間擴建的基礎。利用 AR 就能直接在你完成掃描的房間內，以真實世界的角度預覽這些新的設計。

4.StaffPad (出自 StaffPad Ltd.)

可將手寫樂譜符號出色地轉換為數位樂譜。專為想要以數位方式作曲、編曲的作曲家設計，app 使用 Apple 技術，例如 Apple Pencil、拖放，以及 Core ML 將每小節轉換成排版美觀的樂譜符號，使用直覺式觸控或 Apple Pencil 工具即可編輯。

由左至右、上至下分別是Darkroom、Looom、Shapr 3D、StaffPad應用程式的介紹圖片。（摘自蘋果官網）

[Apple Design Award 獲獎者：遊戲類別]

1.《Sayonara Wild Hearts》(出自開發者 Simogo 與發行商 Annapurna Interactive) 傑出的設計自推出起便廣受好評。充滿希望，畫面華麗而又獨特的流行音樂專輯電子遊戲，《Sayonara Wild Hearts》能刺激玩家的腎上腺素，亢奮你的精神。遊戲有充滿生機且超現實的景觀、迷人繽紛的視覺效果與動作，而且玩遊戲的過程驚險又動感。其廣泛使用的 Apple 技術包括 Metal、Game Center、空間音訊及遊戲控制器。

2.《Sky光•遇》(出自 thatgamecompany)

讓玩家於廣闊的天際間遨遊，協助天仙重回天堂。《Sky光•遇》是一款開創性的社會探索遊戲，其設計巧妙、可多人組隊，還有目不暇給的冒險圖像亮點。團隊使用的 Apple 技術包括自訂的 Metal 引擎、觸覺回饋、Game Center 及空間音訊。

2.《Song of Bloom》(出自開發者 Philipp Stollenmayer)

這款獨特遊戲充滿設計巧妙的謎題，非直敘式地鋪陳故事情節。玩家可隨著瞬息萬變的藝術風格探索遊戲的故事發展。《Song of Bloom》設計絕佳，提供玩家動手玩遊戲的創新體驗。

4.《Where Cards Fall》(出自開發者 The Game Band 與發行商 Snowman)

是生活故事冒險遊戲，玩家可以在這裡建造卡片屋，為生活帶來成型記憶。遊戲運用 Metal、觸覺回饋、Game Center 及 iCloud 在內的Apple 技術，讓夢幻般的空間謎題、如臨其境的音質及獨特的微型藝術風格呈現在眼前。

由左至右、上至下分別是《Sayonara Wild Hearts》、《Sky光•遇》、《Song of Bloom》、《Where Cards Fall》遊戲的介紹圖片。（摘自蘋果官網）

過去 20 多年來，Apple Design Awards 已表彰超過 250 位開發者。Apple 全球開發者關係副總裁 Ron Okamoto 表示：「獲頒 Apple Design Award 是一項值得讚賞的特殊成就。」對於開拓開發者而言，Apple Design Award的認可正是其背後的動力之一。知名應用程式及遊戲Pixelmator、djay、Complete Anatomy、HomeCourt、《Florence》及《天天過馬路》等都是Apple Design Award 之前的獲獎者，而他們已在故事講述、介面設計及使用 Apple 工具與技術方面樹立標竿。

(科技)