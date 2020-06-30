台中火力電廠2號機重啟遭台中市府罰鍰起訴，經濟部次長曾文生今日召開記者會，怒批台中市府廢止中火操作許可證，是把2部機組變成政治提款機。要求不要因為過去曾說過要拆中火機組的政治承諾，就不去顧實質承諾，希望讓事情回到科學討論。

中火問題越演越烈，曾文生質問，中火被撤照的2、3號機剛完成空氣污然防制設備改善，是10部機組裡面排放污染最低的，對中市做法完全不能理解。

為何不能退一步放棄中火2、3號機組？曾文生說明，是希望替10部機組爭取時間，輪流替換，好處維修後效率會較好，同時也能改善機組清理空氣污染防制設備。他進一步強調，這也不是缺電問題，是2機組本就是合法機組。

南投縣長要加入台中市反中火絕食聲援，中部縣市有大團結趨勢。曾文生呼籲，中部經濟成長是快速的，未來有更多再生能源建設，這到2025年才會落實，希望能夠理性看待機組狀況。呼籲縣市長去勸絕食者回家，讓事情回到科學討論。

對於中央與地方之爭後續，曾表示，台電被罰目前在做行政救濟，這要等行政法院裁決。至於是否反向中市府提告，則是目前沒有考慮。

(中時 )