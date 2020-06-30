為改善校園室內外空氣品質，苗栗縣環保局推動學校設置植生綠牆，可達到滯塵、吸收空氣汙染物等效益，並應環保署推動綠牆補助計畫，鼓勵縣內學校設置綠牆及空氣品質淨化專區，希望學校踴躍申請補助。

環保局表示，垂直綠牆是將綠化植栽垂直化架設，其具自我循環淨化空氣功能，利用各種植物淨化空氣的特性，將不同植物種植於適當位置，可得到淨化空氣、美化環境與增加視覺景觀的效果。

環保局指出，垂直綠牆可降低二氧化碳、二氧化氮及懸浮微粒濃度，也可降低室內溫度，不需要用電即可達到節能及淨化空氣的目的，亦是最自然環保的空氣清淨機。

為改善校園室內外空氣品質，在教室外的陽台等適當空間設置植生綠牆，將可達到滯塵、吸收空污物，改善空氣品質，環保署近年來持續推動校園垂直綠牆設置補助計畫，苗栗縣環保局為響應綠牆政策，也加碼推動綠牆設置供學校單位申請。

環保局長陳華盛表示，今年度將辦理3場次校園空氣品質淨化區宣導活動，邀請專家學者解說空氣品質淨化區減碳與現場體驗活動，並說明校園垂直綠牆效益及其補助方式，將提供3所學校申請綠牆補助，補助申請至今年10月底止，金額最高為4萬元整，歡迎各學校單位踴躍申請，

(中時 )