2020國際新導演競賽最佳影片《這不是一場葬禮》。（台北電影節提供）

2020國際新導演競賽評審團，左起監製陳寶旭、演員陸弈靜、國家電影及視聽文化中心執行長王君琦、評審團主席易智言導演、蕭雅全導演。（台北電影節提供）

第22屆台北電影節30日揭曉「國際新導演競賽」得獎名單，受到疫情影響，海外影人無法來台參與影展活動，改由線上揭曉結果並通知得主。由導演易智言領軍的評審團將最佳影片大獎及新台幣60萬元獎金頒給非洲賴索托電影《這不是一場葬禮》；評審團特別獎為葡萄牙片《鳥是海與樹的孩子》，獲30萬元獎金；台灣影評人協會選出的會外賽「台灣影評人協會推薦獎」得主為《誰是外來者》，而台灣導演林立書的《破處》則挾著高人氣獲得觀眾票選獎。

本週7月3日上映的《破處》能先在北影擒得觀眾票選獎，也讓在片中挑戰情慾「地方姐姐」的曾珮瑜相當開心，她更角色「萬德蓮」上身表示：「謝謝當天宇宙中的每一粒沙，用寶貴的票給當天打扮的性感又有氣勢的姐姐支持，大家都很乖很聽話。」導演林立書相當欣慰，表示：「謝謝北影跟北影觀眾！很開心能在12部來自全球的優秀作品中，獲得電影節觀眾們的支持，也給演員、劇組伙伴們在上片一個最棒的打氣！」

獲最佳影片的《這不是一場葬禮》，評審一致認為導演利摩漢傑瑞米耶摩西瑟精準控制電影語言，傾瀉宛如希臘悲劇的氣質，在寫實的土地正義、被迫拆遷的議題上，縝密鋪陳強大的儀式感與風格。該劇組第一時間得知消息後，除了感謝台北電影節給予鼓勵外，導演也感性表示：「無論幾百年或者用盡一生的時間，都不夠學習如何創作電影，我因此被深深驅動。完成一部片的過程常常很令人挫折，而一個獎盃就像一杯水一樣，提供我們繼續堅持不懈的養分。」

(中時 )