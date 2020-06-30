歐盟7月起對數個非歐盟國家開放邊界，不過，台灣則未出現在名單當中，對此，衛福部長暨中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中則解釋，是因為各國政治因素大於疫情考量。然而，國民黨前立法委員林郁方在政論節目中則說，做完普篩以後，就可以大概告訴其他國家說，台灣沒有問題，那人家都沒有理由不讓你入境或者把你放在黑名單，「我認為是想維持那個自我良好的感覺 ，我不做就不會有新的案例。」

林郁方昨（29日）在政論節目「新聞深喉嚨」中提到，大陸最近因北京有出現社區感染，把所有大學生篩一遍，上次武漢也是封城做篩檢，他認為有時候就是一定要做，這不是政治考量，這叫社會要安定、要穩定，「我們現在被人家拒絕，我們有什麼話可講嗎？人家請問你做了幾個、做了多少普篩，結果沒有幾個，這樣子的話人家怎麼信任你，人家擔心你把病給帶進來」。他也建議台灣可不可以針對一個地方，做一個全面性的篩選來看看，做完以後就可以大概告訴人家說沒有問題。

林郁方認為，是想維持那個自我良好的感覺，不做就不會有新的案例，「川普跟陳時中越來越相像，川普說我們可以做篩檢，普篩可以做慢一點，做少一點，做了越多案例，確診數目就越多，陳時中比他還更狠，就不做、完全不做，完全不做就沒有事」。

林郁方也提到，「這就是把頭埋在沙裡面的鴕鳥，不曉得為何陳時中有這麼高的支持度，我認為主要是台彎人願意戴口罩，是這個東西保護我們自己，而不是說妳陳時中做了什麼偉大政策，讓台灣本來很嚴重的疫情突然間風平浪靜，我還比較佩服越南」。

(中時電子報)