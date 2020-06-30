遠東新世紀（1402）6月30日召開股東會；董事長徐旭東指出，對景氣看法樂觀，下半年將出現爆發性採購潮，營運會比上半年好，而目前遠東新也強化醫療、防疫相關領域，有助降低油價波動帶來的風險。

即使大環境不佳，遠東新去年合併營收新台幣2,501億元，年增9%，總資產成長至5,761億元，營收與資產雙創新高；徐旭東表示，遠東新在化纖、聚酯等生產及土地開發事業表現亮眼，加上轉投資的遠傳、亞泥也有不錯表現，是一家「wonderful company」。

徐旭東表示，上半年有3-4 個月受疫情影響，需求被壓住，現在看下半年會出現爆發性反彈，雖也有聽到悲觀看法，認為開放太多恐出現第二波疫情，但他個人認為，還是要樂觀一點，太悲觀也沒辦法過日子。

後疫情時代，徐旭東認為，經歷疫情後，市場供需兩端都出現改變，品牌廠會開始審視供應鏈，更仰賴找體質好、經營穩定的公司。遠東新生產領域涵蓋上游石化、中游聚酯、下游紡織，是全球唯一從上游石化原料整合至下游終端產品應用之廠商，提供客戶一貫化整合服務，在「集中採購、大者恆大」市場趨勢下，遠東新可望受惠。

疫情期間，遠東新機動調整生產線供給防護面罩用膠片及醫療級隔離衣，創造可觀營收；徐旭東指出，掌握醫療衛材創新商機，將是遠東新在後疫情代鎖定的營運方向之一。遠東新已是全球最大的醫療級PE/PP及PE/PET複合纖維供應商，未來將持續研發抗菌、抗病毒、高透氣、高效等技術，目標應用在衣著、家用紡織品、醫療機構等。

為配合客戶需求，全球布局，遠東新在去年啟動了「3年20億美元」資本支出計畫，在美國、日本、越南等地進行購併及擴廠。徐旭東表示，還會再加碼！尤其在美國也需投入更多資金。

據了解，遠東新將持續在美國進行PTA的產能擴充、日本增加Recycle循環經濟規模的擴大，以及在越能持續增加長、短纖生產線的設置。

另外，遠東新指出，今年也啟動數位創新發展，將投入10億元，加速產線導入AI及工業4.0。

(工商 )