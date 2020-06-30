中央銀行發布重要人事異動，業務局局長陳一端、國庫局局長陳玉敏、經濟研究處處長林宗耀、會計處處長黃桂洲等將於2020年7月16日屆齡退休，相關人事調整案經央行理監事聯席會議核定，自7月16日開始生效。

央行表示，四局處主管人事調整方面，業務局局長由金融業務檢查處處長蕭翠玲調任。金融業務檢查處處長職務，由該處副處長蘇導民升任。國庫局局長職務，由該局副局長柯玲君升任。經濟研究處處長職務，由該處副處長蔡烱民升任。會計處處長職務，由該處副處長郭淑蕙升任，並另循主計系統人事任用規定辦理，經行政院主計總處同意發布。

央行說明，新任局處長的業務局局長蕭翠玲，為台灣大學商學系畢業、政治大學企業管理研究所碩士，1979年中央銀行行員乙等特考及格，1979年12月31日進央行服務，歷任國庫局辦事員、業務局專員、副科長、秘書處專員、業務局科長、襄理、副局長等，2017年1月16日調升金融業務檢查處處長，熟稔貨幣市場、風險管理與支付清算業務。

國庫局局長柯玲君為政治大學國際貿易學系畢業，1977年中央銀行行員乙等特考及格，1977年12月29日進央行服務，歷任業務局辦事員、國庫局專員、副科長、科長、襄理等，2014年7月升任國庫局副局長，曾獲選2019年行政院模範公務人員，熟稔國庫經理與政府債券業務。

金融業務檢查處處長蘇導民為中國文化大學國際貿易學系畢業、政治大學財政研究所碩士、英國南安普敦大學經濟學研究所博士，1984年中央銀行行員乙等特考及格，1984年8月19日進央行服務，歷任外匯局副研究員、研究員、駐紐約代表辦事處主任、金融業務檢查處稽核等，2012年1月升任金融業務檢查處副處長，熟稔金融檢查、金融穩定及風險管理業務。

經濟研究處處長蔡烱民為台灣大學工商管理學系畢業、美國維吉尼亞州立大學經濟學研究所碩士、美國羅格斯大學經濟學研究所博士，2005年4月11日進央行服務，歷任外匯局副研究員、研究員等，1917年1月16日調升經濟研究處副處長，熟稔總體經濟、貨幣政策與經濟金融研究。

會計處處長郭淑蕙為淡江大學會計系畢業，美國加州聖地牙哥州立大學會計研究所碩士，1989年9月6日進央行服務，歷任會計處專員、副科長、科長、會計，2018年7月16日升任會計處副處長，2005年獲選為優秀主計人員，熟稔歲計、會計與內部稽核業務。

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