由瀚草影視、英雄旅程共同催生「野草計畫－編導新秀創意戰」，今年邁入第二屆，徵稿徵才計畫將於7月1日開跑，由溫昇豪、夏宇喬、修杰楷等擔任演員評審，30日舉行記者會，近來升格製作人的溫昇豪表示，近年平台國際化，期待看到不同類型劇本，自己也不侷限角色類型，主持人問到是否可挑戰全裸？溫昇豪自豪回「如果導演不嫌棄鳥太大隻的話」。夏宇喬也笑說自己可挑戰情慾、科幻或歌舞片。

溫昇豪透露，大學讀世新傳播管理學系時有想過當記者，當時嘗試第一次寫劇本，劇情為身為社會線記者的單親媽媽，和Pub樂手的愛情故事。他說過去有想拍警匪類型片，因為自己從小看香港警匪片長大，會有英雄的想像，不過很可惜台灣、大陸很少警匪劇。

身為演員評審，溫昇豪認為，比起編劇要顧及全局，有時候演員在揣摩角色時，會比編劇更了解角色，甚至也了解觀眾想要什麼，調整後讓角色更豐富，做出更多更棒的戲。

相較導演老公林書宇擔任過多次評審，夏宇喬則是第一次當評審，私下會跟老公討論劇本，偶爾意見不合時，兩人會用溝通方式說服對方。她提到老公編劇時壓力大，也爆料老公的小怪僻「語言隔閡」，若在寫英文劇本時，自己會避免聽英文歌或英文劇干擾。

至於看到老公深陷寫劇本焦慮狀態，該如何安撫老公？升格人妻的夏宇喬尺度大開，不諱言笑說「肉體」。被問到若老公壓力大是否會分房睡？夏宇喬笑說「家裡就一個房間，要分房睡他就睡客廳」。而夏于喬父親夏世紘先前涉嫌違法在台吸金約33億元遭北檢起訴，今年初由哥哥以40萬元交保，她透露近期有跟父親吃飯，但沒有特別問這件事，認為父親是大人，可以自己去解決。

第二屆「野草計畫－編導新秀創意戰」由15家影視平台、製作方、投資方共同合作，包括瀚草影視、英雄旅程、好玩家、八大電視、可米傳媒、台灣大哥大、巧克科技、百聿數碼、伯樂影業、良人行影業、東森電視、柒拾陸號原子、眾合千澄影視文化傳媒、黑劍製作、臺灣電視、樂到家國際娛樂、歐銻銻娛樂、聯利媒體等，將影視內容從創意、編劇、導演、製作、行銷、發行，透過一源多用的資源整合平台，將台灣優秀作品推向世界。

野草計畫除了以獎金鼓勵創作者，也將以平台身份，確保「首獎」與「影視公司評審獎」將陪同創作者共同開發製作得獎作品。由於第一屆報名踴躍，也相信影視作品討論需要更多元化的視角切入，今年新增了「演員評審推薦獎」、「野草計畫學長姊奬」、「提案人氣獎」、「野草精神獎」等多元獎項。

徵件期自2020年7月1日00：00至7月31日24：00止，徵件內容以類型戲劇為主，囊括電影長片、電視劇及網路劇集，以線上報名方式徵件，預計九月底公布初選名單，十月下旬進行亞洲影視交流座談會，以及提案決選與頒獎典禮。

(中時 )