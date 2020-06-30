捐肝救父的孝子市議員黃健豪及羅廷瑋，為守護中部民眾的健康，自週日起在高溫下靜坐、絕食抗議；今天下午似因身體不適幾近虛脫，幸好擔任過護理師的吳瓊華議員發現不對勁，立即呼喚醫護人員緊急處置，並隨即送童綜合醫院進行治療。
國民黨市議員黃健豪與羅廷瑋議員不滿中火違法重啟二號燃煤機組，28日下午就在中火電廠外靜坐抗議，由於一直未得到台電回應，2人從29日中午起絕食，以激烈行動抗議台電侵害中部人健康。
台中市議會國民黨團市議員吳瓊華、冉齡軒、賴義鍠、張廖乃綸、楊正中、李榮鴻、朱暖英等議員，今天下午在書記長陳政顯率領下，一同前往現場慰問打氣。
正當來自彰化的曹嘉豪等議員發言時，因現場陽光直曬且柏油路不斷散發熱氣，體感溫度超過35度，曾捐肝救父的市議員黃健豪突然不言不語；當過護理師的吳瓊華議員發現黃健豪狀況不對，立即大聲呼叫現場的醫護人員「健豪昏倒了！」，當下引發現場一陣騷動。
經過醫護人員緊急處置評估後，隨即將黃健豪送往梧棲童綜合醫院治療。現場來參加活動的民眾朋友紛紛替黃議員加油打氣，台北市羅智強議員與彰化謝衣鳳立法委員也獻上祝福，希望他平安無事。
(中時 )
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