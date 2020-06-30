姚以緹戴著胸部模型入鏡，逼真程度讓觀眾驚訝不已。（LiTV線上影視提供）

《江湖無難事》去年上映後，日前在影音串流平台LiTV線上影視播映，其中飾演變性人的姚以緹，片中「袒胸露背」的勁爆片花釋出後吸引超過3.9萬個讚和分享數，電影在下檔後再次爆紅，讓姚以緹也相當驚訝，也開心許多新朋友對電影的支持。

舉凡搞笑、暴力、深邃、火辣等角色都難不倒姚以緹，今年3月她認愛音樂才子王希文，被問到男友是否會在意接戲尺度，她笑著說道：「那時接《江湖無難事》時我還是單身哩！不過我們後來有分享這部戲，就是以表演者角度來看這個劇本，因為我們都很愛電影，因此沒有什麼尺度放不放或我要怎麼維護形象的問題，因為對演員來說，就算是已經交往，我們對忠於劇本與角色態度上，理念是一致的。」

先前以此片提名金馬獎最佳女配角的姚以緹，再度入圍台北電影獎，將與《女鬼橋》詹宛儒、《那個我最親愛的陌生人》吳美和、《殘值》丁寧及《親愛的房客》陳淑芳角逐最佳女配角。姚以緹談起此事則格外淡定，「可能去年去過金馬的關係，這次心情比較微妙，相對更輕鬆一點。倒是我很期待劇組其他6項提名的夥伴能夠拿獎，讓更多人看到這部電影。」

這次一同競爭獎項的對象與金馬獎入圍演員大不同，「我觀察到一個現象，不論是北影還是金馬，都有新生代、中生代和前輩演員們都入圍女配角，我覺得很有趣。女演員在電影中沒有太大斷層，表示不管哪個年齡層都能遇到可以發揮的角色和作品，這點我很開心。」

她對於得獎則抱持平常心，雖然身邊朋友相當看好，但她沒特別準備幸運物集氣。不過她預告自己換了新造型，將在頒獎典禮亮相，「我相信會帶來新氣象，今年真是太崎嶇了，這下半年要好好不一樣！」

(中時 )