彰化縣政府舉辦首屆微電影創作獎徵選活動，鼓勵民眾踴躍以3至5分鐘片長短片影像，紀錄美好彰化在地特色。（謝瓊雲攝）

由彰化縣政府給予200萬元影視補助經費的電影《戀愛好好說》10月即將於台、日兩地及東南亞上映，導演郭珍弟（右）與女主角余佩真（左）也特別出席微電影創作獎徵選宣傳記者會。（謝瓊雲攝）

「江黑番掌中劇團」以活潑生動的布袋戲說明徵選活動的意義、宗旨，鼓勵民眾踴躍送件參加。（謝瓊雲攝）

彰化縣政府今年舉辦首屆微電影創作獎徵選活動，採先拍後審，總獎金100萬元，首獎最高20萬元，彰化縣長王惠美30日在縣府中庭，手執導演筒，宣布徵件起跑，歡迎更多人用影像紀錄下彰化的美好，一起行銷彰化。

宣傳記者會上請來「江黑番掌中劇團」、「黃靜如舞蹈團」帶來精采表演，新聞處影視補助200萬元拍攝、即將於10上映的電影《戀愛好好說》的導演郭珍弟、女主角余佩真前來共襄盛舉。

王惠美表示，網路社群無遠弗屆、新媒體興起，歡迎民眾將彰化在地特有的人情味、人文藝術、古蹟景點、自然景色、城市發展、小吃美食、生活體驗等作為素材，自由發揮、尋找最道地的彰化味。

導演郭珍弟說，《戀愛好好說》曾到吉隆坡、日本山形、及芳苑王功取景，女主角為地蚵仔美食店的女兒，拍攝時獲得許多支持、協助，就像在冬季與彰化談了一場戀愛；電影10月將在台灣、日本及東南亞上映，希望屆時得到大家的支持認可。

新聞處長李俊德指，微電影片長3-5分鐘，即日起至9月15日截止徵件，預計選出5個獎項、11名得獎作品，包括金獎1名獎金20萬元、銀獎2名獎金15萬元、銅獎2名獎金10萬元、佳作3名獎金5萬元，網路人氣獎3名獎金5萬元，歡迎全國各地拍攝影片愛好者一起來參選。

(中時 )