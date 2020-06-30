今年國片口碑票房雙贏的《女鬼橋》，以5700萬佳績拿下國片上半年票房冠軍之後，全球知名串流平台Netflix已於6月27日搶先在台灣上線，全球其他地區將於8月27日統一上線，上線後立即奪下電影類冠軍以及總合類季軍的漂亮名次。

導演奚岳隆也相當驚喜，他說：「感覺驚訝又興奮，真的非常感謝大家給予的肯定，證明只要好的作品，就算在同時有不同項目的國際平台上，還是能拔得頭籌！」正在積極籌備之中的《女鬼橋》宇宙除了有新的大學校園傳說之外，還會解答第一集所留下的各個伏筆，相信精彩可期。

《女鬼橋》5月初在香港上映時，曾奪首日與單日票房冠軍，香港網友盛讚：「電影本片在前半段埋下大量伏筆，引發最後真相大白的趣味性！」東南亞地區也逐步進入後疫情時代，戲院也開始解禁，馬來西亞將於7月2日上映，泰國則於7月16日上映，新加坡、緬甸、寮國等地區待當地戲院解封後，即會登上大銀幕，讓東南亞感受「台式鬼片」的魅力。

(中時 )