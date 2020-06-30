金門國家公園9座展示館之一的「翟山坑道」入口。（李金生攝）

迎接暑假蜂擁來到的遊客，金門國家公園9座展示館7月1日起閉館時間延後1小時，直至下午6點為止，希望讓遊客有更多時間好好走走看看。

金管處說明，為提供遊客舒適的遊憩體驗，7月1日起至8月31日止，該處乳山遊客中心、自行車故事館、八二三戰史館、蔣經國先生紀念館、雙鯉濕地自然中心、金水國小展示館、翟山坑道、烈嶼遊客中心及烈嶼區自行車借用服務等9處展示館，開館時間改為上午8點30分至下午6點，且中午仍提供服務。另本處烈嶼區自行車借用服務則是12點到下午1點暫停服務，歡迎遊客多加利用。

(中時 )