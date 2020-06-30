「2020台南台語月」7月起正式登場，台南市政府文化局希望透過台語月活動推廣台語文，注入在地文化特色，今年以「台語沖沖滾」為活動主題，涵蓋2大系列、10項主題及4大場域，首場活動將在佳里蕭壠文化園區拉開序幕，由雞屎藤舞蹈劇場演出《府城仙怪誌》。

文化局指出，台語月第一個周末就推出重磅亮點活動，是由雞屎藤舞蹈劇場改編許丙丁作品《小封神》經典再製的《府城仙怪誌》，以一位就讀末廣公學校的少女為主角，背景是1945年台南大空襲，她為躲避空襲躲入中藥舖，卻意外闖入神仙世界，目睹一連串的仙佛大鬥法，就像是台版的「神隱少女」。

雞屎藤舞蹈劇場擅長發掘台灣文化、文學，並轉譯為鮮活舞台作品，《府城仙怪誌》也成為近年來該劇團最老少咸宜的經典作品之一，7月4日下午2時在蕭壠文化園區演出。

文化局表示，為宣傳這次台語月的演出，雞屎藤團隊還特別至蕭壠文化園區取景，拍攝宣傳影片，影片上也使用特效呈現仙怪誌異氣息，有興趣的民眾可上「雞屎藤舞蹈劇場」、「台南台語月」的臉書粉絲專頁一睹為快。

(中時 )