澳門文化局近日公佈，新增55項非物質文化遺產，涵蓋表演、宗教和飲食等領域，如：葡國土風舞、葡式蛋撻等。澳門文化局表示，連同2017年列入清單的項目，澳門至今累計70項非物質文化遺產。

網易上海國際文創科技園項目近日正式開工建設。該項目完成建設後，將重點培育孵化電競、虛擬現實等遊戲產業，聚集帶動一批上下遊相關產業鏈合作夥伴落地。

(工商 )