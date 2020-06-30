光寶科技（2301）去年第四季通過出售旗下固態儲存事業部門（SSD）一案，將以股權交易方式售予Kioxia Holdings Corporation（鎧俠，前身為東芝記憶體），股權交易價格為1.65億美元（約合新台幣49.2億元），交割基準日為7月1日。

光寶科於去年10月25日時，於臨時股東會通過將SSD業務分割讓與旗下子公司建興儲存科技，董事會並決議以股權交易方式，將包括建興儲存科技、Solid State Storage Technology USA Corporation等子公司之100％股權，與另一子公司CNEX Labs Inc. 之0.4％股權，售予Kioxia。

出售業務並包括SSD之營業與資產、負債，含存貨、機器設備、員工團隊、技術、智慧財產權與客戶供應商關係等，皆轉讓予Kioxia。交易完成後，光寶科也將不繼續經營固態儲存產品線業務。

(工商 )