李明川30日出席旺代水晶新品記者會，他先前受明新科技大學禮聘為人文設計學院藝術總監，並在該校時尚造型與設計系授課，近日放暑假，他笑說：「老師的身分暫時緩一緩，一整天的課，備課要耗費很多時間。」他前陣子出新書《曉花事─李明川的療癒系花藝》忙宣傳，剛好這陣子的活動都與花藝有關，他非常開心自己可以有新的可能性。而他近期也創立自頻道節目《川神995李明川》，分享生活經驗，跨足網紅領域。

李明川談起當老師的初衷，「我很喜歡去學校教書，會去學校教書是因為大家都叫我明川老師，想說真的去教學被叫老師，才會覺得踏實、不心虛」。他笑稱新世代學生的觀念有讓他感受到衝擊，不只是音樂的喜好，還有對事情的觀念有時都讓他有大開眼界的感受，「舉例來說舞台劇裡的小三形象，一般不是長髮、高跟鞋、細肩帶形象，但學生卻提出《夫婦的世界》裡的小三不是這樣」。他上課態度開明，課堂上除了不能吃東西，其餘都抱持開放且互相尊重的態度。

李明川近日創自頻道當網紅。（吳維書攝）

李明川相當敬業，當天腿疼仍滿臉笑容出席活動，原來，他因天生構造，加上後天姿勢不良，骨盆容易歪掉，「骨盆歪掉腳就很容易拐到，前幾天做重訓完超痛，前2個月去爬山也是，無法久坐，甚至昨天痛的程度還達新高。」他痛到打電話給媽媽，才記起小時候有次偷偷跟在媽媽、叔叔身後想看電影，結果忽然發作，整個人無法動彈，只能在路邊大叫，後來叔叔把他緊急送醫院，「我運動完也不能拉筋，因為筋太短」。他提及自己也無法穿太軟的鞋子。

(中時 )