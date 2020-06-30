針對中國人大常委會通過「香港特別行政區維護國家安全法」，總統府發言人張惇涵今天嚴厲譴責中國繼續侵害香港的民主及人權，並再次呼籲北京當局，與香港人民展開誠懇對話才能解決爭議。臺灣有責任持續撐香港，也會制度化提供港人人道協助。

張淳涵指出，北京當局繞過香港立法機構，打破「五十年不變」、「高度自治」等承諾，大幅壓縮香港言論自由和司法獨立，在香港回歸23週年的前夕通過該項法案，顯得格外諷刺，也更印證了「一國兩制」的不可行。

張惇涵表示，從去年香港「反送中」運動以來，到近期北京當局強推所謂的「港版國安法」，全世界都可以感受到香港人民對自由民主的追求與堅持，臺灣人更是感同身受。我們除了嚴厲譴責中國繼續侵害香港的民主及人權外，也要再次呼籲北京當局，唯有與香港人民展開誠懇對話，才能解決爭議，讓香港社會回歸平靜。

因應香港情勢的持續惡化，他說，臺灣也會繼續透過制度化的作為，給予香港人最實際的支持與協助。「香港人道援助關懷行動專案」已經啟動，從明天，也就是7月1日開始，「臺港服務交流辦公室」就會正式運作，透過陸委會跨部會協調，編列預算挹注經費，整合民間力量公私協力來執行，臺灣會繼續提供香港人民必要的人道協助。

張惇涵強調，相信此時此刻，臺灣全體不分政黨色彩、不分政府民間，民主的臺灣會與香港同心，相挺香港人民、相挺自由民主的普世價值，臺灣也有責任與國際民主陣營的夥伴持續撐香港、撐港人。

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(中時 )