曹佑寧正在當兵，但為了電影宣傳還提前拍片造勢。（華映娛樂提供）

陳妤為了拍攝，拿雨傘追打曹佑寧。（華映娛樂提供）

曹佑寧、陳妤主演的校園愛情電影《可不可以，你也剛好喜歡我》在疫情和緩後，確認於8月21日上映。主演曹佑寧特別在入伍前跟陳妤合拍8支前導短片《喜歡你，可以嗎？》為電影宣傳暖身，30日曝光2支短片，其中一段陳妤被追打的戲，足足跌了20多次，讓陳妤都忍不住問他「還好嗎？！」

他們拍攝不馬虎，曹佑寧和陳妤額外排出2個工作天，從早拍到晚拍攝完成。故事描述兩個在咖啡廳打工的學生，情荳初開的曖昧暖心小品。短片中可以見到曹佑寧被陳妤誤以為是跟蹤痴漢，在咖啡廳門口拿雨傘追打他，為了拍這個鏡頭，曹佑寧一共跌了20多次，讓必需追打他的陳妤都不好意思，每打一次就關心他有沒有被打到，但他完全不以為意笑說：「和以前打球時，滑壘的感覺差不多啊！」每次跌倒都都可以做出不同的小動作，完全HOLD住以往運動員的好身手。

曹佑寧在生日（4月24日）時已經公開他特別錄製了一首歌曲〈兩小勿猜〉，這也是前導短片《喜歡你，可以嗎？》的主題曲。這是他首次正式錄製歌曲，他透露平常和朋友唱KTV的時候，會一改平日安靜少話的模樣，不太認真唱歌，都是負責在搞笑，亂唱RAP或亂飆高音好炒熱氣氛。

他首次花了一整天的時間認直錄製，他在製作人指導下，用一種單純和直白的方式詮釋歌曲，這場錄音初體驗讓他覺得很特別，「唱完時，聲音好像不是我自己的了啊！我以前唱歌都是以好玩搞笑居多，正經錄一首歌真的不簡單。」

(中時 )