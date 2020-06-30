央行今公布重要局處級主管人事異動，包括業務局局長陳一端、國庫局局長陳玉敏、經濟研究處處長林宗耀、會計處處長黃桂洲等4人，將於本（109）年7月16日屆齡退休；相關人事調整案經央行理監事聯席會議核定，均自7月16日生效。

5位新任局處主管包括：（一）業務局局長職務，由金融業務檢查處處長蕭翠玲調任。（二）金融業務檢查處處長職務，由該處副處長蘇導民升任。（三）國庫局局長職務，由該局副局長柯玲君升任。（四）經濟研究處處長職務，由該處副處長蔡(炯)民升任。（五）會計處處長職務，由該處副處長郭淑蕙升任，並另循主計系統人事任用規定辦理，業經行政院主計總處同意發布。

新任業務局蕭局長、國庫局柯局長、金融業務檢查處蘇處長、經濟研究處蔡處長及會計處郭處長簡歷如下：

（一）業務局蕭局長翠玲女士，現年63歲，台灣大學商學系畢業、政治大學企業管理研究所碩士，68年中央銀行行員乙等特考及格，68年12月31日進本行服務，歷任國庫局辦事員、業務局專員、副科長、秘書處專員、業務局科長、襄理、副局長等，106年1月16日調升金融業務檢查處處長，熟稔貨幣市場、風險管理與支付清算業務。

（二）國庫局柯局長玲君女士，現年64歲，政治大學國際貿易學系畢業，66年中央銀行行員乙等特考及格，66年12月29日進本行服務，歷任業務局辦事員、國庫局專員、副科長、科長、襄理等，103年7月升任國庫局副局長，曾獲選108年行政院模範公務人員，熟稔國庫經理與政府債券業務。

（三）金融業務檢查處蘇處長導民先生，現年61歲，中國文化大學國際貿易學系畢業、政治大學財政研究所碩士、英國南安普敦大學經濟學研究所博士，73年中央銀行行員乙等特考及格，83年8月19日進本行服務，歷任外匯局副研究員、研究員、駐紐約代表辦事處主任、金融業務檢查處稽核等，101年1月升任金融業務檢查處副處長，熟稔金融檢查、金融穩定及風險管理業務。

（四）經濟研究處蔡處長(炯)民先生，現年54歲，台灣大學工商管理學系畢業、美國維吉尼亞州立大學經濟學研究所碩士、美國羅格斯大學經濟學研究所博士，94年4月11日進本行服務，歷任外匯局副研究員、研究員等，106年1月16日調升經濟研究處副處長，熟稔總體經濟、貨幣政策與經濟金融研究。

（五）會計處郭處長淑蕙女士，現年58歲，淡江大學會計系畢業，美國加州聖地牙哥州立大學會計研究所碩士，78年9月6日進本行服務，歷任會計處專員、副科長、科長、會計，107年7月16日升任會計處副處長，94年獲選為優秀主計人員，熟稔歲計、會計與內部稽核業務。

(時報資訊)