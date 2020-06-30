《港股》美股大漲＋陸數據報喜 恆指收漲0.52％ 17:052020/06/30 時報資訊 時報編譯柯婉琇綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 隔夜美股大漲，以及中國6月製造業數據意外強勁，受此激勵，周二香港恆生指數收漲0.52%，為24427.19點；本季收漲3%，但上半年跌逾13%。國企股(H股)今日收漲0.01%，為9758.63點。科技股、博奕股漲幅領先。港交所漲逾3%，股價再創新高。高偉電子中期淨利可望成長逾30倍，股價應聲大漲46%。國美集團股表現疲弱，拉近網娛跌25%，國美金融科技跌逾9%。 (時報資訊) #收漲 #美股大漲 #數據 #跌逾 #股價 也許您會感興趣 財經熱門新聞 川普猛追殺 北京不報復？專家爆陸最致命武器 - 財經 Fed老大又曝警訊！美股散戶剉咧等… - 財經 華為慘遭祭旗…陸半導體掰了老美！ 日企驚爆大啖肥單 - 財經 香港問題炸開！陸美打金融戰 4大銀行32兆資金恐遭殃 - 財經 基美補！今、明年估挹注國巨4.2元、7.74元 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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