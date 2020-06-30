隔夜美股大漲，以及中國6月製造業數據意外強勁，受此激勵，周二香港恆生指數收漲0.52%，為24427.19點；本季收漲3%，但上半年跌逾13%。國企股(H股)今日收漲0.01%，為9758.63點。科技股、博奕股漲幅領先。港交所漲逾3%，股價再創新高。高偉電子中期淨利可望成長逾30倍，股價應聲大漲46%。國美集團股表現疲弱，拉近網娛跌25%，國美金融科技跌逾9%。

(時報資訊)