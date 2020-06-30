1名家住頭份的黃姓女子，日前接獲不明歹徒假冒在國外的胞兄，假稱寄價值50萬元美金的珠寶回台，但被扣於海關需付19萬元台幣稅金才得領回，黃女不有它趕往頭份玉山銀行匯款，行員查覺不對通知警方到場合力阻止黃女上當。

頭份警分局是在29日中午，接獲頭份玉山銀行行員報案，指稱有民眾疑似被詐騙，請求警方協助，頭份派出所巡佐解建雄、警員紀名修獲報後立即趕往，找到黃姓女子準備匯款。據黃女向警方表示，她日前接獲在英國的親哥哥，自社群軟體中聯絡她表示，購買價值約50萬元美金的珠寶送給她，因裝珠寶的外包裝為金屬盒子，遭海關扣押，需匯款新台幣19萬元，才能將珠寶從海關領回。

員聽完就知是標準詐騙手法，隨與銀行經理將黃女帶至銀行二樓會客室，細心解釋讓黃女知道她遇到的情形，是假冒親友包裹詐騙手法，黃女才恍然大悟，停止匯款，並非常感謝警方及銀行人員積極幫他保住辛苦積蓄。

(中時 )