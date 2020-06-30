據新加坡聯合早報網6月30日報導，泰國的夜間娛樂場所將於周三（7月1日）重啟營業，這也標誌著泰國為抗擊新狀病毒大流行而實施的全國「封城」進入最後階段。

《曼谷郵報》報導，泰國政府冠病應對管理中心發言人塔維信表示，酒吧、夜店、卡拉OK酒廊、水療按摩中心等都將重開。當局規定，這些設施必須下載「泰勝利」（Thai Chana）手機應用程式（app），確保商家和顧客時刻掌握最新疫情信息。

另外，泰國商場和購物中心的營業時間也將從周三起延長一小時，關門時間從晚上9時延後至晚上10時。

截至6月29日，泰國已經連續35天未出現本土感染病例。據新華社報導，泰國民航局29日晚發布公告說，7月1日起將放寬航班入境限制，為載有11類乘客的航班發放入境許可。

根據公告，這11類乘客包括泰國政府此前宣布7月1日起可入境的6類外國人群體，即持工作許可的外國人及其配偶和子女、配偶為泰國人的外國人、擁有永久居留權的外國人、外國留學生及其父母、赴泰接受醫療服務的外國人，與泰國政府簽署特殊雙邊協議國家和地區的商務人士和專業技術人員等。簽署特殊雙邊協議的國家和地區包括日本、新加坡、韓國、大陸及香港。

此外，泰國公民、泰國政府因特殊情況邀請入境的外國客人、貨運運輸人員、航空機組人員以及外交人員，這5類乘客在此前並未受航班入境限制，同樣屬於獲得入境許可之列。

泰國民航局4月4日起禁止商業航班入境泰國，隨後又先後四次延長該禁飛令直至6月30日。

(中時 )