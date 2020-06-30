去夜市消費真的要很小心，尤其現在時不時就傳出有觀光客遭店家「坑殺」的情形發生，最好消費之前先問清楚價錢。近日有民眾投訴，在夜市撈烏龜，5人竟要價1千元！但還是無奈付款。

原PO在臉書《爆怨公社》上表示，近日和朋友共5人去臨江（通化）夜市，因為吃鐵板燒要等，決定先到旁邊的小攤撈烏龜打發時間，共點了5籃，1籃有4隻網，但網子一下就破了。

不到10分鐘，鐵板燒通知已有空位，結帳時，店家報價要1千元，原PO表示「他說這樣是1千元，1千元，1千元，我聽到傻眼，然後無奈的付錢，心裡一直覺得不合理」。因當下沒有先問價錢，原PO想說「撈個烏龜能多少錢」，1千元真的好貴。

貼文曝光後，網友把1千元換算得出，「5個人，1籃200元，1個網50元，好貴」，紛紛表示「 嚇死人，一支50元，土匪店吧」、「太貴了⋯根本暴利啊」、「 撈黃金嗎」。

網友建議，「觀光夜市都這樣啊，要玩前都要先問」，但店家開這種價格，倒不如去水族店買一隻回家養。原PO指出，希望在抱怨之餘也能給大家一個警惕，以後不管做什麼消費最好都要先詢問過價錢，不然被當成傻子。

(中時電子報)