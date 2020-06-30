屏東縣崁頂鄉長林光華貪瀆案，檢警查出林涉嫌自2017年至2018年間，親自或透過崁頂鄉代會主席郭茂良，以120萬元至150萬元不等金額，作為約定錄取鄉公所人員「價碼」，共計收受400萬元賄款，屏東地院今日審結，一審判決林光華15年徒刑、褫奪公權6年，全案可上訴。

(中時 )