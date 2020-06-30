香港零售額連跌16個月，5月零售額年跌32.8％，跌幅略大過市場預期的跌31.8％。

香港政府統計處30日公布，5月的零售業總銷貨價值的臨時估計為268億港元，年減32.8％，扣除價格變動後，5月零售業總銷貨數量的臨時估計年跌33.9％。

今年首5月，零售業總銷貨價值臨時估計下跌34.8％，零售業總銷貨數量下跌36.5％。

(工商 )