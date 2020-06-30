振興三倍券7月1日上路，經濟部長王美花出席中小企業總會會員大會時透露，經濟部會再提出加碼方案，「大家可以期待！」她也同時呼籲，天氣很熱，不要到郵局曬太陽排隊領實體三倍券。

她強調，到郵局領實體三倍券的優惠不如透過網路預約到超商領，或是綁定信用卡都有很大的優惠，網絡預定是由當初進行口罩預定的關貿網負責，且做過百萬次的上線實測。

振興三倍券預定方式，與實名制口罩一樣，若家裡有讀卡機，就可用健保卡、健保快易通登入，並輸入身分證字號、選取取貨門市，若無讀卡機，則可到超商、超市，拿1,000元以及健保卡預定即可，不過領取門市就是預定門市。

王美花也大聲呼籲，天氣這麼熱，不要到郵局曬太陽排隊領三倍券，郵局領沒有優惠，1,000元就只能領3,000元振興券，但是到超商領或綁信用卡都有很多優惠。她還預告，經濟部正在進行最後的細節的修正，並在在今天會再提出加碼的優惠方案，「大家可以期待！」

(工商 )