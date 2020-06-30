新冠肺炎疫情持續在全球延燒，許多國家先前紛紛實施封城措施，嚴重衝擊國際經濟，歐盟（EuropeanUnion，簡稱EU）為了拯救觀光產業，最新決議宣布將於7月1日起開放14個「安全國家」旅客入境，目前名單中並未列入台灣、美國及巴西，大陸則是有條件開放。

根據《BBC》報導，開放入境名單包括紐西蘭、澳洲、加拿大、日本、南韓、泰國、摩洛哥、盧安達、塞爾維亞、烏拉圭、阿爾及利亞、喬治亞共和國、突尼西亞與蒙特內哥羅等14個國家。歐盟境內各成員國稍早已開放邊界，英國在脫歐過渡期也享有與歐盟成員國相同待遇。

全球疫情最為嚴重的美國，被排除在名單之外，而台灣及巴西也未被列進開放名單之中；大陸則是被列為有條件開放入境國家，歐盟指出，若大陸政府開放讓歐盟旅客入境，基於「互惠」原則，大陸公民也可被加入允許入境的名單之中，目前這份名單已有55%成員國簽字同意。

受到防疫封鎖措施影響，重創歐盟的觀光收入，不過成員國基於各自立場，對於名單各有堅持，如德國、義大利疫情較為慘重的國家認為，基於公衛條件應更慎選開放國家；不過希臘、葡萄牙等觀光大國則希望快速開放以振興經濟；也有成員國指出，禁止美國卻開放大陸入境，恐有惹怒華府的風險。

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(中時電子報)