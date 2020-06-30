一名莊姓男大學生環島示愛，帶著貼有「環島中-乃萱等我回家」標語的背包與友人同行，卻不慎在第6天遺失背包。所幸最後警方依據背包標語上的Instagram帳號順利找到失主，結束一場烏龍。

趁著端午連續假期，莊姓男大生背上示愛背包環島，卻不慎在途中遺失，27日午後，內灣派出所接到一名婦人報案，表示她停在伯公廟的機車上被放置一個貼有「環島中-乃萱等我回家」標語的背包，她擔心遇到詐騙，於是報警求援。警員到場後也不敢大意，全程錄影拍攝，還請該名婦人將背包拿至派出所協助清點、見證該遺失背包的內部物件。

婦人的機車上被放了莊男的示愛背包，擔心遇到詐騙而求助警方。（圖／翻攝畫面）

所幸背包外貼有「環島中-乃萱等我回家」的標語，還附上Instagram帳號，於是警方登入帳號並留言「背包的失主，請至內灣派出所認領」。莊姓男大生當時正和友人在內灣商圈找不到背包，收到Instagram訊息後急忙前往派出所認領。

據了解，莊男和6名友人從台中向南出發，以機車環島一週，第6天到達內灣商圈，背包的標語是向女友表達思念之情，卻也意外成為警方找到失主的關鍵線索。

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(中時電子報)