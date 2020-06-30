職棒球星「恰恰」彭政閔去年引退前夕，有網友在球賽直播時，於網頁下留言說：「彭政閔打假球只是沒爆出來，想光榮退休真是不要臉到家」。恰恰得知後對該網友提告。日前雙方在檢察官安排下開調解庭，彭表示若對方只要願意捐助球具給急需發展棒球的中小學，就可以撤告，網友也同意，兩造達成和解，檢方也予該網友不起訴處分。

檢警調查，誣指恰恰打假球的球迷，是設籍北市的1名王姓男子，他於去年7月在網路電視「麥卡貝」直播中職兄弟隊球賽時，留言指彭打放水球，遭恰恰提告妨害名譽。王男到案時，稱只是看球太激動，一時情緒性發言而已，對衝動行為感到後悔。

檢方安排兩造先行調解，彭當庭提出只要王願意捐助球具給學校，可以撤回告訴，王男考慮後也答允，雙方簽署和解書，檢方也據此予王男不起訴處分。

去年9月29日，年屆40的恰恰在台中洲際棒球場辦引退賽，當天有高達2萬多名球迷到場見證，含淚歡送這位堪稱中職史上最偉大的球員謝幕，場面相當感人。

當時，不少球迷都表示：「謝謝恰恰讓我愛上棒球，從國小看到大，雖然中職聯盟數度因假球事件，讓人覺得失望想離開，但看到他（恰恰）永不放棄的堅持精神，我們才被感動，願意留下來。」

恰恰除了球技好、屢在大賽演出美技振奮人心外，他堅守岡位、始終潔身自愛的正面形象，長期來也深植人心，加上不少默默替台灣棒球做的貢獻，讓不是兄弟隊球迷的民眾提到他，都不得不肅然起敬。他引退後，我國棒球界目前也亟需找到接棒人，傳承「恰恰精神」，成為新的精神指標。

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(中時電子報)