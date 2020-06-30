6月23日凌晨2時許，高雄市一名許姓男子在憲政路上的停車場遭人朝腿部開了3槍，警方深入追查後，發現這是一起毒品交易黑吃黑案件，調查後鎖定對象跟監，陸續逮捕4名嫌犯，並查扣多把槍枝和毒品。

警方調查，25歲的許姓男子一周前在高雄憲政路停車場遭人朝腿部開3槍，警告意味濃厚，但奇怪的是，許男相當低調，沒有報警又自行就醫，警方追查發現另有隱情，原來許男是1名毒販，在網路上認識陳姓男子，2人相約交易，沒想到陳男夥同4人到場想要侵吞許男毒品，雙方一言不合發生口角，陳男等人對許男開3槍後逃逸。

警方接獲情資該販毒集團由陳姓主嫌領頭，平常販毒還黑吃黑，最終遭警方破獲。（圖／翻攝畫面）

警方循線追查，當天下午即在仁武區某汽車旅館逮捕陸姓和鍾姓2名嫌犯，現場也起出毒品咖啡包三包、K他命毒品1包、大批彈殼、彈頭，手機1支等相關証物。警方趁勝追擊，在29日晚間6時再持拘票，於高雄市前鎮區崗山東街某民宅，拘捕另名嫌犯張男到案。今日上午終於鎖定陳姓主嫌。

警方查扣陳嫌所擁有的槍枝，發現陳嫌不但身上已有3把上膛的長短槍，住處還有火力強大的霰彈槍。（圖／翻攝畫面）

由於情資顯示陳嫌擁有火力強大的槍枝，員警不敢大意，幹員荷槍實彈進行攻堅，順利逮捕欲持槍拒捕的陳嫌到案，起出陳嫌已經上膛的3把長短槍、子彈30發、另有毒品咖啡包、一粒眠、安非他命等毒品。全案訊後依《殺人未遂》、《槍砲》、《毒品危害防制條例》等罪嫌，移送高雄地檢署偵辦。

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(中時電子報)